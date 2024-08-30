💻 Лаборатория Касперского уже год ведет блог на «Клерке»

За год компания набрала больше 23,5 тысяч подписчиков. Специалисты делятся знаниями в области информационной безопасности и дают читателям рабочие инструкции о том, как защитить персональные данные и свой бизнес.

Лаборатория Касперского занимает первое место в рейтинге компаний от «Клерка» по направлению IT-безопасность. За год блог собрал свыше 23,5 тыс. подписчиков.

Больше всего читателям нравятся материалы о том, как безопасно работать с персональным данными. Сейчас эта тема становится особо актуальной: количество утечек растет, а законодательство ужесточается. Специалисты рассказывают, как обезопасить бизнес от возможных угроз. Пост набрал больше 3,2 тыс. просмотров.

Лаборатория Касперского — международная компания, которая работает в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Организация предлагает решения нового поколения для защиты бизнеса, критически важной инфраструктуры и рядовых пользователей.

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