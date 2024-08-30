Кому выгодно в 2025 году применять новый инвестиционный вычет

Федеральный инвестиционный налоговый вычет можно применять с 2025 года. Он позволит уменьшить налог на прибыль на 50% стоимости основных средств и нематериальных активов.

С 2025 года компании получили право применять федеральный инвестиционный вычет, чтобы уменьшить на него налог на прибыль.

Сейчас организации могут пользоваться инвестиционным региональным вычетом, который относится к той части налога на прибыль, что идет в бюджет региона — это 17%.

В 2025 году налог на прибыль вырастет с 20% до 25%, но в региональный бюджет будут поступать те же 17%, а 8% пойдут в федеральный. Именно на эту сумму будет распространять новый федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ).

ФИНВ позволит снизить налог на 50% от стоимости основных средств и нематериальных активов или расходов на их модернизацию. Такой вычет нельзя применять одновременно с региональным, а также с ним нельзя использовать амортизацию.

Если использовать ФИНВ, а потом в течение пяти лет продать или передать основные средства или нематериальные активы, то вычет надо будет вернуть, сдав уточненную декларацию и заплатив пени.

Федеральный вычет будет выгодно применять, если:

в регионе недоступен региональный вычет;

сумма ФИНВ больше регионального;

вычет можно перераспределить внутри общей группы компаний;

срок полезного использования активов больше пяти лет.

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