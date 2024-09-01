Стартует ежеквартальный мониторинг зарплаты медиков

В случае нарушений материалы передадут для принятия необходимых мер.
Речь о врачах и медработниках, получивших специальную социальную выплату в соответствии с постановлением кабмина от 31.12.2022 № 2568 в рамках дополнительной государственной соцподдержки
Ежеквартальный мониторинг Соцфонд будет вести в разрезе медицинских организаций регионов. Новый подход установлен постановлением Правительства от 20.03.2024 № 343.
Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.
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