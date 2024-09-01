С сегодняшнего дня обновлен состав аптечки автомобиля

С 1 сентября 2024 года Минздрав утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Это приказ Минздрава от 24.05.2024 № 260н, который будет действовать до 1 сентября 2030 года. Одновременно признан утратившим силу прежний регламент 2020 года.

Аптечку теперь нужно комплектовать, в частности:

изотермическим одеялом;

блокнотом формата не менее А7;

маркером или карандашом.

Скорректировали минимальное количество медицинских изделий — устройств для искусственного дыхания должно быть два, а не одно. А марлевых медицинских бинтов — три, а не четыре. Вместо него разрешили использовать фиксирующий эластичный нестерильный бинт.

Есть и другие новшества.

Аптечки, собранные до 1 сентября 2024, можно применять в течение срока годности медизделий, но не дольше 1 сентября 2027 года.

Кстати, с 01.09.2024 поменялись требования и к составу офисной аптечки.

Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.