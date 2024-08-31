Уточнены нормы об ответственности и штрафах за неоплату проезда по платным дорогам

Операторы платных автодорог с 1 сентября 2024 года должны информировать владельцев транспортных средств о размере задолженности за проезд и обеспечить возможность ее погашения через Госуслуги.

Суть в том, что по КоАП РФ штрафуют за неоплату проезда только по дорогам федерального значения. Административную ответственность за неоплату проезда по иным дорогам устанавливают регионы.

Соответствующие нарушения могут быть зафиксированы автоматическими камерами.

При этом действуют предусмотренные КоАП РФ особенности освобождения от ответственности и скидка 50% при быстрой уплате штрафа.

Новшества установил федеральный закон от 31.07.2023 № 405-ФЗ.

Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.