🚌 ИП-перевозчики на УСН в 2025 году не будут платить НДС

Льгота по НДС для пассажирских перевозок действует не только на ОСНО, но и на УСН.

Если доход ИП-перевозчика на УСН в 2024 году превысит 60 млн рублей, он с 2025 года становится плательщиком НДС.

Но платить НДС не придется, если деятельность – по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования. Такая льгота прописана в подп. 7 п. 2 ст. 149 НК.

К такой деятельности относятся услуги по перевозке пассажиров по единым условиям перевозок, по единым тарифам, установленным местными властями, в том числе с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке.

Если деятельность ИП под это описание не подходит, он будет платить НДС. При этом можно выбрать – 20% с вычетами или 5% без них.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.08.2024 № 03-07-11/74201.