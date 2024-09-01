У производителей и продавцов семян появились новые обязанности

Для производителей семян и кто занимается их хранением или распространением с 1 сентября 2024 года обязательно использование федеральной государственной информсистемы — ФГИС «Семеноводство»‎.

Тем самым, производство и продажа семян станут прозрачнее, считают власти.

Информация в этой системе будет открытой и бесплатной (за некоторыми исключениями), что позволит избежать распространения семян неизвестного происхождения.

Обязательность ФГИС не касается физлиц и фермеров, которые используют семена для собственных посевов.

Идентификация и аутентификация в системе происходят через ЕСИА. Оператором системы — Минсельхоз.

Кроме того, регламентирован порядок ввоза и вывоза семян сельскохозяйственных растений. Это смогут делать юридические и физические лица, в том числе ИП, через специальные пункты пропуска. Также введены правила ввоза семян для научно-исследовательских работ и образовательных целей.

Какие еще изменения вступают в силу с 1 сентября и что нужно знать бухгалтеру, смотрите здесь.