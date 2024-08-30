Новая схема мошенников: для назначения реального суда нужно «погасить долги перед государством»

Аферисты звонят гражданам с требованиями «погасить долги перед государством» для назначения слушаний по судебным процессам, связанным со вступлением в наследство и иными гражданско-правовыми отношениями, рассматриваемыми судами.

Погасить «долги перед государством» они предлагают путем оплаты суммы от 400 000 рублей до 2,5 млн рублей на предоставленные мошенниками банковские реквизиты.

Информацию о проведении судебных слушаний по конкретным гражданским делам с указанием ФИО гражданина и фабулы рассматриваемых дел мошенники получают с сайтов судов.

Схему раскрыл официальный телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД (Вестник Киберполиции России).