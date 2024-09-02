Базу по НДС определяют в день оплаты и отгрузки

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат: день отгрузки товаров либо день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок.

Об этом напоминает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-03-07/54902.

При этом в письме от 26.07.2024 № 03-07-08/70015 Минфин поясняет, что действующий порядок применения НДС предусматривает, что суммы НДС, исчисленные с авансов покупателей компенсируются суммами НДС, принятыми к вычету по приобретенным неоплаченным, товарам.

То есть нужно платить НДС с авансов, хотя еще нет отгрузки. Но зато можно брать на вычет НДС с покупок, которые еще не оплачены.

Напомним, НДС с полученного аванса можно взять на вычет после отгрузки.