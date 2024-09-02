Базу по НДС определяют в день оплаты и отгрузки

Об этом напоминает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-03-07/54902.
При этом в письме от 26.07.2024 № 03-07-08/70015 Минфин поясняет, что действующий порядок применения НДС предусматривает, что суммы НДС, исчисленные с авансов покупателей компенсируются суммами НДС, принятыми к вычету по приобретенным неоплаченным, товарам.
То есть нужно платить НДС с авансов, хотя еще нет отгрузки. Но зато можно брать на вычет НДС с покупок, которые еще не оплачены.
Напомним, НДС с полученного аванса можно взять на вычет после отгрузки.
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