За пять лет переобучение пройдут 1,5 млн специалистов

Чтобы преодолеть дефицит кадров, образовательные учреждения каждый год будут выпускать по 250 тысяч специалистов.

С 2025 по 2030 годы Правительство планирует переподготовить 1,5 млн специалистов для восполнения дефицита кадров в приоритетных отраслях экономики.

Каждый год учебные заведения должны выпускать 250 тыс. специалистов. В 2023 году показатель достиг 198 тыс. человек. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральный проект «Активные меры содействия занятости».

Власти собираются увеличить показатель трудоустройства выпускников на 77% за шесть лет и до 81,4% на второй год после завершения обучения.

До 2030 года стране понадобится свыше 2,4 млн человек, которые могут работать на обрабатывающих производствах, трудиться в сфере здравоохранения, социального обслуживания, заниматься транспортировкой и хранением, а также вести научно-исследовательскую деятельность.