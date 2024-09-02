Компании смогут отправлять документы в военкомат через Госуслуги

Информацию о сотрудниках и воинском учете в организации можно присылать в военкоматы в электронном виде на портале Госуслуг или через Реестр воинского учета.

С 1 ноября 2024 года начнется второй этап мероприятий по ведению реестра воинского учета в цифровом формате.

Организации обязаны направлять сведения в военкомат, в том числе через портал Госуслуг или Реестр воинского учета.

В системе будет собрана следующая информация:

личные данные сотрудников;

постановка и снятие с воинского учета;

реестр повесток;

привлечение к ответственности и обжалование действий ВК.

Доступ к Реестру воинского учета и Реестру повесток можно получить через личный кабинет на портале Госуслуги, МФЦ, а также в личном кабинете Реестра повесток.

Повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете в Реестре повесток. Неявка в военкомат без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней влечет применение временных ограничительных мер.

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