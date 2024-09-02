Компании смогут отправлять документы в военкомат через Госуслуги

С 1 ноября 2024 года начнется второй этап мероприятий по ведению реестра воинского учета в цифровом формате.
Организации обязаны направлять сведения в военкомат, в том числе через портал Госуслуг или Реестр воинского учета.
В системе будет собрана следующая информация:
личные данные сотрудников;
постановка и снятие с воинского учета;
реестр повесток;
привлечение к ответственности и обжалование действий ВК.
Доступ к Реестру воинского учета и Реестру повесток можно получить через личный кабинет на портале Госуслуги, МФЦ, а также в личном кабинете Реестра повесток.
Повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете в Реестре повесток. Неявка в военкомат без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней влечет применение временных ограничительных мер.
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Комментарии12
Так по той повестке кто всё-таки в военкомат идти должен? призывник, директор, главный бухгалтер? или это определяется рандомно?
Неужели военкоматы к интернету подключили?
ну а чё? военкому тоже хочется картинки с девушками посмотреть!
или ему больше мальчики нравятся?
раздетые.
ну это само-собой!
Так я и не понял - ну вот нафига???
А в самом военкомате об этом не знают. Недавно спросила, ноль знаний. Причем сказали, что мол слушайте больше эти хотелки.
Приказа не было - значит нет!
И не нужно своевольничать и перепроверять - служба она такая... Выполняй команды чётко.
Видимо ещё нужно дождаться следующей новости: информацию о сотрудниках.... в военкомате смогут получать в електронном виде.....
любой гражданин, подлежащий воинскому учету, обязан предоставлять в военкомат сведения о себе в необходимом объеме и в сроки в соответствии с действующим законодательством. При этом в обязанности гражданина входит изучение действующего законодательства по военному учету, включая подзаконные акты, а так же самостоятельное определение принадлежности к соответствующей категории запаса. не соблюдение этого требования влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.
А бухгалтер? Он тоже должен?... ходить в военкомат и штаны снимать?
если он подлежит военному учету - то как же нет? (см. выше)
про себя - это понятно: в этом случае он НЕ бухгалтер, а просто любой граданин.
Я речь веду чё они к предприятиям привязались? ответственный работник тоже должен... показывать?