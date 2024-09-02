Воинский учет

Компании смогут отправлять документы в военкомат через Госуслуги

Информацию о сотрудниках и воинском учете в организации можно присылать в военкоматы в электронном виде на портале Госуслуг или через Реестр воинского учета.

С 1 ноября 2024 года начнется второй этап мероприятий по ведению реестра воинского учета в цифровом формате.

Организации обязаны направлять сведения в военкомат, в том числе через портал Госуслуг или Реестр воинского учета.

В системе будет собрана следующая информация:

  • личные данные сотрудников;

  • постановка и снятие с воинского учета;

  • реестр повесток;

  • привлечение к ответственности и обжалование действий ВК.

Доступ к Реестру воинского учета и Реестру повесток можно получить через личный кабинет на портале Госуслуги, МФЦ, а также в личном кабинете Реестра повесток.

Повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете в Реестре повесток. Неявка в военкомат без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней влечет применение временных ограничительных мер.

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Комментарии

12
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете в Реестре повесток. Неявка в военкомат без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней влечет применение временных ограничительных мер.

    Так по той повестке кто всё-таки в военкомат идти должен? призывник, директор, главный бухгалтер? или это определяется рандомно?

  • Ирина

    Неужели военкоматы к интернету подключили?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Неужели военкоматы к интернету подключили?

      ну а чё? военкому тоже хочется картинки с девушками посмотреть!

      или ему больше мальчики нравятся?

  • Marina2022

    А в самом военкомате об этом не знают. Недавно спросила, ноль знаний. Причем сказали, что мол слушайте больше эти хотелки.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      А в самом военкомате об этом не знают. Недавно спросила, ноль знаний. Причем сказали, что мол слушайте больше эти хотелки.

      Приказа не было - значит нет!

      И не нужно своевольничать и перепроверять - служба она такая... Выполняй команды чётко.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Информацию о сотрудниках и воинском учете в организации можно присылать в военкоматы в электронном виде на портале Госуслуг или через Реестр воинского учета.

        Видимо ещё нужно дождаться следующей новости: информацию о сотрудниках.... в военкомате смогут получать в електронном виде.....

        • 1337452@

          любой гражданин, подлежащий воинскому учету, обязан предоставлять в военкомат сведения о себе в необходимом объеме и в сроки в соответствии с действующим законодательством. При этом в обязанности гражданина входит изучение действующего законодательства по военному учету, включая подзаконные акты, а так же самостоятельное определение принадлежности к соответствующей категории запаса. не соблюдение этого требования влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            любой гражданин, подлежащий воинскому учету, обязан предоставлять в военкомат

            А бухгалтер? Он тоже должен?... ходить в военкомат и штаны снимать?

            • 1337452@

              если он подлежит военному учету - то как же нет? (см. выше)

              • Arhimed0
                Главный бухгалтер

                если он подлежит военному учету - то как же нет? (см. выше)

                про себя - это понятно: в этом случае он НЕ бухгалтер, а просто любой граданин.

                Я речь веду чё они к предприятиям привязались? ответственный работник тоже должен... показывать?