Freedom Bank снова принимает переводы через «Золотую корону»

Freedom Bank из Казахстана возобновил обслуживание денежных переводов через платежную систему «Золотая корона».
«В настоящее время переводы через систему "Золотая Корона" во Freedom Bank возобновлены», — сказали в кредитной организации.
Недавно мы писали, что Freedom Bank приостановил работу с этой платежной системой.
23 августа Минфин США ввел санкции в отношении Центра финансовых технологий — разработчика платежной системы «Золотая корона». При этом сама система денежных переводов под ограничения не попала.
В июне 2024 года по системе «Золотая корона» из Казахстана за рубеж отправили 65,7 млрд тенге. Это 90% от общего объема международных переводов. В страну через «Золотую корону» поступило 10,7 млрд тенге.
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