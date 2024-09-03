Льгота по НДФЛ для семей с детьми не работает для нежилых помещений

Речь идет о такой недвижимости: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.
Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.
Изначально было поручение Президента ввести такую льготу именно для продажи жилья с целью улучшении жилищных условий.
И эта норма НК коррелирует с порядком направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.
Поэтому предложение распространить льготу на продажу нежилых помещений Минфин отверг — письмо от 27.06.2024 № 03-04-09/60119.
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