Льгота по НДФЛ для семей с детьми не работает для нежилых помещений

Семья с детьми при соблюдении ряда условий может продать жилье без НДФЛ при любом сроке владения.

Речь идет о такой недвижимости: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.

Изначально было поручение Президента ввести такую льготу именно для продажи жилья с целью улучшении жилищных условий.

И эта норма НК коррелирует с порядком направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Поэтому предложение распространить льготу на продажу нежилых помещений Минфин отверг — письмо от 27.06.2024 № 03-04-09/60119.