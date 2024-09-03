Если УК отказалась от льготы по НДС, коммунальный тариф от этого не вырастет

Услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказываемые управляющими организациями и ТСЖ в общем случае не облагаются НДС.

Но эта льгота по пп.30 п.3 ст. 149 НК – не принудительная, от нее можно отказаться.

Для отказа нужно направить в ИФНС заявление до начала квартала, с которого компания хочет отказаться от освобождения или приостановить его использование.

Если УК отказывается от льготы, то ее услуги облагаются НДС в общем порядке.

При этом сумма НДС включается в цены (тарифы) данных услуг.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.07.2024 № 03-07-11/71250.

Согласно п.6 ст.168 НК при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма НДС включается в указанные цены (тарифы).

Таким образом, вопрос включения НДС в тарифы услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, оказываемых УК, отказавшимися от льготы по НДС, в достаточной мере урегулирован нормами НК, поясняет Минфин.