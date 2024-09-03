Водителям разрешат выбирать сервис для ремонта авто по ОСАГО

Клиенты страховых компаний смогут выбрать автосервис для восстановления машины по ОСАГО, даже если у страховщика нет договора с этой станцией техобслуживания.

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Минфину увеличить максимальное расстояние от места жительства клиента до сервиса по восстановлению автомобиля до 100 км. Также клиенты смогут сами выбирать удобную станцию обслуживания, даже если у страховой компании не заключен договор с этой организацией.

Такие решения нужны, поскольку многие автосервисы столкнулись с дефицитом запчастей и не могут отремонтировать машину в течение установленных законом 30 дней. Сейчас в 95% случаев клиенты получают денежную компенсацию, которой может не хватить на восстановление транспорта. Об этом пишут «Известия».

Проблемы с поставкой запчастей привели к тому, что станции технического обслуживания отказываются участвовать в тендерах страховых компаний и чинить машины по ОСАГО. Такой подход позволяет сервисам не попасть под штрафы за срыв сроков.

Недавно мы писали, что кабмин поддержал законопроект, который увеличит срок ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней.