Как платить страховые взносы в 2025 году

Для представителей МСП из сферы обрабатывающих производств снизят тарифы страховых взносов с 15% до 7,6%.

Согласно Федеральному закону от 12.07.2024 № 176-ФЗ, с 2025 года снизят тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса из числа обрабатывающих производств — с 15% до 7,6%.

Взносы нужно уплатить с заплаты каждого сотрудника свыше МРОТ за месяц. С выплат в пределах МРОТ тариф будет 30%.

Это изменение не коснется тех, кто занят производством напитков, табачных изделий, кокса и нефтепродуктов, металлургией.

Размер тарифа взносов на травматизм поправки не затронули. Как и прежде, он зависит от класса профессионального риска.

Чтобы применять пониженный тариф, должны выполняться условия:

организации или ИП числятся в реестре МСП;

основной вид деятельности должен быть из числа видов деятельности раздела «Обрабатывающие производства» ОКВЭД. Конкретный перечень видов деятельности утвердит Правительство;

доход от основного вида деятельности – не менее 70% за предшествующий год и каждый отчетный период нового года.

Если страхователь нарушит условия, он должен будет пересчитать взносы с начала расчетного периода.

Подробнее об изменениях, которые ждут бухгалтера в 2025 году, расскажет эксперт Эльвира Митюкова на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Самое яркое бухгалтерское событие осени состоится 12 сентября в Москве на «Красном Октябре». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

Те, кто сейчас приобретет билеты на офлайн-участие, дополнительно к другим бонусам получат запись конференции, презентации и материалы от спикеров.