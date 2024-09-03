Запускаем новую акцию против осенней хандры! Обновленные онлайн-курсы «Клерка» по 3 690 рублей

Вот и закончилось долгожданное лето. Надеемся, вы успели отдохнуть и набраться сил на предстоящий горячий сезон отчетов и осеннего призыва. Мы провели это лето с пользой — выпустили новый онлайн-курс по налоговой реформе 2025 года, а также обновили программу наших курсов с учетом нововведений.
Сейчас вы можете купить обновленные онлайн-курсы и абсолютно новый курс со всеми изменениями налоговой реформы-2025 за 3 690 рублей! Акция действует до 6 сентября.
Выбирайте курсы и приступайте к учебе!
Вы будете учиться на примерах задач, с которыми столкнетесь совсем скоро. После обучения вы сможете без проблем работать по новым правилам 2025 года, станете ценным сотрудником, который хорошо разбирается в реформе и может защитить компанию от штрафов и претензий налоговой.
Налоговая реформа-2025
В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет, а на подготовку осталось меньше полугода. Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.
После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.
Цена до 6 сентября: 3 690 рублей вместо
9 000 рублей.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
Цена до 6 сентября: 3 690 рублей вместо
15 950 рублей.
Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С
На онлайн-курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.
В программу мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.
Цена до 6 сентября: 3 690 рублей вместо
16 350 рублей.
Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С
Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 года работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.
На онлайн-курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.
Цена до 6 сентября: 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
НДС: расчет, декларация, 1С
Вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их применять.
Мы расширили программу онлайн-курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда отдельный блок по НДС для упрощенцев.
Цена до 6 сентября: 3 690 рублей вместо
16 000 рублей.
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