Власти упростят оформление электронных паспортов транспортных средств

В странах ЕАЭС будет действовать единый формат электронного паспорта, который нужен для ввоза транспортных средств в страну.

Россия и Казахстан подписали соглашение, которое упростит оформление электронных паспортов транспортных средств.

Страны договорились о единых формах паспорта транспортного средства и об организации национальной системы таких документов в ЕАЭС.

«Реализация данного соглашения позволит России и Казахстану ускорить процедуру оформления паспортов транспортных средств, упростит выпуск и взаимное обращение безопасных транспортных средств на территории обеих стран, минимизирует документооборот, а также издержки граждан и бизнеса», — сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

За 2024 год в России оформили больше 200 тыс. электронных паспортов на автомобили, ввезенные из ЕАЭС. Из них 17 тыс. приходится на импорт из Казахстана.