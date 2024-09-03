Ксения Бородина дала разъяснения по налогам для блогеров и надеется на понимание депутатов Госдумы

Бородина объяснила Екатерине Авдеевой (руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», член ее Генсовета, амбассадор «Дежурного по бизнесу»), почему некоторые блогеры боятся налоговой, какие страхи испытывают и какие ошибки совершают. И рассказала о мошенниках, которые прикидываясь «решалами» налоговых проблем, обманывают блогеров. Пытались обмануть и ее.

«Есть такая поговорка <…>: незнание законов не освобождает от ответственности. Я с этим столкнулась и многие мои коллеги тоже. Когда случилась вся эта ситуация с блогерами, появились проблемы у крупных блогеров, испугались все. И все, конечно, первое что сделали, и я в том числе, пошли в налоговую, и я в том числе, и уточнили. Я задала вопросы: какие проблемы у меня есть? Что я делала не так? Пожалуйста, помогите, потому что я хочу все эти вопросы закрыть, я хочу жить в этой стране, я не хочу отсюда убегать. Не потому, что чего-то боюсь, а потому что я считаю, что где родился, там и пригодился», — рассказала Бородина.

«Сбежать от налогов в другую страну – это как за шторой спрятаться, а ноги видны внизу», добавила она.

Первое, что Ксения советует, это — нанять грамотного юриста, бухгалтера, сообщить о своей деятельности, спросить, что сделал не так и как можно исправить. Ошибкой многих блогеров она назвала то, что они берут себе неграмотных менеджеров, которые занимаются в том числе налоговыми вопросами блогера. А это должны быть только бухгалтер и юрист.

«Что мне понравилось, в налоговой не было никаких угроз, не было никакой истории, что, Ксения, у вас печальная картина и теперь только наручники и в тюрьму. Во многих вещах мне пошли на уступки. И не потому, что я публичный человек, а потому, что так со всеми. Я со многими своими друзьями-предпринимателями разговаривала. Если ты готов платить, приходи, рассказывай о своих проблемах, мы посмотрим все по компьютеру, дальше любую проблему можно решить. Собственно говоря, так и случилось, посмотрели по базе, что было не так», — поделилась телеведущая.

Также Бородина высказалась о намерениях Госдумы усилить ограничение пользования Инстаграм (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По словам Ксении, блогеры с их ассоциацией готовы собраться и ответить на вопросы депутатов — в надежде, что креативный интернет-бизнес будет услышан.