Предлагают ввести допналог для бизнеса, который нанимает на работу иностранцев

Минфин готов рассмотреть инициативу о введении налога для бизнеса на использование рабочей силы иностранцев, если поступят конкретные предложения, включающих цели введения налога, элементы налогообложения, финансово-экономическое обоснование.

Об этом говорится в письме Минфина от 05.08.2024 № 03-04-09/73061.

Также в письме ведомство описывает, как сейчас облагается НДФЛ зарплата иностранцев. Если иностранец: налоговый резидент — то ставка НДФЛ 13% и 15%;

налоговый нерезидент — ставка НДФЛ 30%;

из страны ЕАЭС — ставка НДФЛ 13% и 15%;

высококвалифицированный специалист (ВКС) — ставка НДФЛ 13% и 15%;

работает по патенту — ставка НДФЛ 13% и 15% и есть фиксированный платеж по НДФЛ.

Размер такого фиксированного платежа устанавливают региональные власти.

Механизм уплаты НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей – действенный инструмент легализации трудовой деятельности иностранцев, так как уплата налога идет авансом, и нельзя находиться в РФ без патента.

Таким образом, действующее законодательство уже предоставляет регионам возможность по регулированию потоков трудовой миграции исходя из спроса на иностранную рабочую силу с учетом экономических и социальных критериев в каждом конкретном регионе, заявляет Минфин.