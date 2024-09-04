Теперь все семена для посева облагаются НДС 10%

Раньше на семена для посева, а не для еды действовала ставка НДС 20%. Потом на подсолнечник и кукурузу (для посева) ввели ставку 10%. Теперь эту льготную ставку распространили на все семена.

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.08.2024 № 03-07-04/72421.

Ставка НДС 10% на протравленные семена подсолнечника и кукурузы заработала задним числом – с 2020 года.

Как только ввели эту норму, в Минфин пошли запросы насчет остальных семян, по которым ставка осталась 20%. Бизнесмены задавались вопросом – чем пшеница хуже кукурузы.

В итоге ставку НДС 10% ввели для всех обработанных протравителями (протравленных) семян сельскохозяйственных культур.

Такую поправку внесли Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Для подсолнечника и кукурузы ставку 10% применяют с 2020 года, для остальных семян – с 8 августа 2024 года.

Норма применяется по 31.12.2029.