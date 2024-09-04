Теперь все семена для посева облагаются НДС 10%

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.08.2024 № 03-07-04/72421.
Ставка НДС 10% на протравленные семена подсолнечника и кукурузы заработала задним числом – с 2020 года.
Как только ввели эту норму, в Минфин пошли запросы насчет остальных семян, по которым ставка осталась 20%. Бизнесмены задавались вопросом – чем пшеница хуже кукурузы.
В итоге ставку НДС 10% ввели для всех обработанных протравителями (протравленных) семян сельскохозяйственных культур.
Такую поправку внесли Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.
Для подсолнечника и кукурузы ставку 10% применяют с 2020 года, для остальных семян – с 8 августа 2024 года.
Норма применяется по 31.12.2029.
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