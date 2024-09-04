Доначисления налогов сократились до минимума за три года

ФНС доначислила бизнесу и физлицам налогов на 207 млрд рублей. Из этой суммы 183 млрд пришлось на сами сборы, а 24 млрд — на санкции за просрочку платежей.

За первые шесть месяцев 2024 года ФНС доначислила предпринимателям и физлицам 207 млрд рублей. Это стало минимальным показателем за последние три года.

По результатам камеральных проверок налоговики доначислили 54 млрд рублей, а выездные принесли 153 млрд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику ФНС.

Доначисления возникают при перерасчете налоговой базы. В них входит сумма недоимки, взыскание за просрочку платежей. На сами сборы пришлось 183 млрд рублей, а на санкции — 24 млрд. Крупные компании доплатили 148 млрд рублей, тогда как физлица и ИП — 432 млн и 5 млрд соответственно.

«Доначисления в основном касаются крупнейших налогоплательщиков, таких как нефтегазовые компании, организации в сфере производства транспортных средств, в оптовой и розничной торговле, металлургии, химии, электроэнергии», — сказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Больше всего доначислений пришлось на НДС. Треть всех дополнительных сборов обеспечили компании из Москвы (69 млрд рублей), из Челябинской области и Санкт-Петербурга — по 7,9 млрд.