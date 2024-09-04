В новой декларации по налогу на прибыль будет раздел для федерального инвествычета

В приложении №7 к листу 02 декларации по налогу на прибыль будет новый раздел Д «Расчет федерального инвестиционного налогового вычета».

Проект с новой формой декларации опубликован на федеральном портале. Про него мы рассказывали здесь.

Напомним, с 2025 года ввели федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль (ФИНВ). Его использование нужно прописать в учетной политике организации.

По ФИНВ можно снизить налог на 50% от стоимости ОС и НМА или расходов на их модернизацию. В каждом квартале ФИНВ можно использовать только в рамках 5% налоговой базы. Остальная сумма перейдет на следующие периоды.