Декларация по налогу на прибыль

В новой декларации по налогу на прибыль будет раздел для федерального инвествычета

В приложении №7 к листу 02 декларации по налогу на прибыль будет новый раздел Д «Расчет федерального инвестиционного налогового вычета».

Проект с новой формой декларации опубликован на федеральном портале. Про него мы рассказывали здесь.

Напомним, с 2025 года ввели федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль (ФИНВ). Его использование нужно прописать в учетной политике организации.

По ФИНВ можно снизить налог на 50% от стоимости ОС и НМА или расходов на их модернизацию. В каждом квартале ФИНВ можно использовать только в рамках 5% налоговой базы. Остальная сумма перейдет на следующие периоды.

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