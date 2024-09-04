В новой декларации по налогу на прибыль будет раздел для федерального инвествычета

Проект с новой формой декларации опубликован на федеральном портале. Про него мы рассказывали здесь.
Напомним, с 2025 года ввели федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль (ФИНВ). Его использование нужно прописать в учетной политике организации.
По ФИНВ можно снизить налог на 50% от стоимости ОС и НМА или расходов на их модернизацию. В каждом квартале ФИНВ можно использовать только в рамках 5% налоговой базы. Остальная сумма перейдет на следующие периоды.
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