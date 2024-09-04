Работникам ИП (их семьям) при командировке в новые регионы теперь положены выплаты от государства

Указ Президента от 02.09.2024 № 742 внес изменения в Указ 2022 года № 972 о дополнительных социальных гарантиях направленным или командированным на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и членам их семей.

Документ расширил категории лиц, командированных в новые российские регионы, для которых предусмотрены дополнительные соцгарантии. К ним теперь отнесены:

работники ИП, которые участвуют в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры;

физлица, которые привлечены на основании контракта или договора с органами, организациями и ИП для выполнения работ в указанных целях.

По Указу речь идет о выплате:

5 млн рублей — семьям в случае гибели (смерти) командированных, а также в случае смерти командированного до истечения года со дня возвращения из-за полученного увечья или заболевания;

3 млн рублей — пострадавшим командированным в случае ранения, травмы и контузии.

Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на указанные ситуации, возникшие с 30 сентября 2022 года.