Предприниматели занимают деньги на «Авито» и пользуются крауд-платформами

Чтобы не платить высокие проценты по банковским кредитам, представители МСП ищут другие источники финансирования.

В первой половине 2024 года число объявлений о привлечении займов на «Авито» увеличилось в 3,5 раза — до 25 тыс. публикаций. Такие предложения стали просматривать в два раза больше пользователей.

В основном к нестандартному способу привлечь денежные средства по объявлениям прибегают представители малого и среднего бизнеса. Предприниматели не хотят выплачивать банкам высокие проценты по кредитам и переходят на альтернативные источники финансирования. Об этом пишут «Ведомости».

На крауд-платформы по привлечению денежных средств обращаются предприниматели из сферы торговли и строительства.

Недавно мы писали, что Центробанк может поднять ключевую ставку до 20% уже в сентябре. Регулятор проводит жесткую денежно-кредитную политику, чтобы справиться с ростом инфляции и привести показатель к целевому значению в 4%.