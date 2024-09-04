Бизнес на УСН будет платить НДС с 2025 года: кому выгодно перейти на ОСНО

Чтобы предпринимателям успешно работать с изменениями в налоговом законодательстве, нужно заново рассчитать налоговую нагрузку. Особенно, если доход компании превышает 60 млн рублей.

С 1 января 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ, который обяжет налогоплательщиков на УСН платить НДС при доходе свыше 60 млн рублей в год.

Если доходы не превышают этот лимит, то бизнес получит право автоматически не платить НДС. Никаких уведомлений в ФНС подавать не нужно.

Чтобы понять, как выгодно будет работать в новых условиях, бизнесу нужно рассчитать налоговую нагрузку в трех вариантах:

УСН + НДС по ставке 5% или 7% без возможности применять вычеты;

УСН + НДС по ставке 20% или 10% с вычетами;

ОСНО.

На ОСНО будет выгодно работать компаниям, которые получают льготы по НДС и налогу на прибыль, а также фирмам с низкой рентабельностью. На основной системе налогообложения нет минимального налога, который есть при УСН.

Подробнее об изменениях в НДС с 2025 года расскажет эксперт Оксана Каверина на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Самое яркое бухгалтерское событие осени состоится 12 сентября в Москве на «Красном Октябре». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

Вы можете участвовать онлайн, но те, кто сейчас приобретет билеты на офлайн-участие, дополнительно к другим бонусам получат запись конференции, презентации и материалы от спикеров.