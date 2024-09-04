Microsoft отключает облачные пакеты в России

Пользователям перевели подписки на Office 365, Microsoft 365 и Teams в неактивный режим.

Корпорация начала отключать облачные пакеты Office 365, Microsoft 365 и Teams для жителей России.

«На текущий момент у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams не доступен пользователям», — сказано в телеграм-канале ГК Softline.

Недавно мы писали, что Microsoft отправила партнерам уведомление об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам со 2 сентября 2024 года.

Облачные сервисы отключат всем юридическим лицам, которые зарегистрированы на территории РФ. Исключение — мультинациональные компании (MNC), принадлежащие или контролируемые юрлицами за пределами России.