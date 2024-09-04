Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла почти 17,5% годовых

В третьей декаде августа 2024 года средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 17,49% годовых.

Во второй декаде августа банки предлагали клиентам открыть вклад с максимальной средней ставкой 17,48%, а в первой декаде — 17,28%. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Для расчета среднего показателя регулятор проанализировал предложения 10 крупнейших банков страны. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Центробанк не учитывал ставки с капитализацией процентов по вкладу, а также продукты с дополнительными условиями. Например, которые предполагают покупку инвестиционных паев или открытие инвестиционного счета. Также в расчет не брали вклады, срок которых разделен на периоды с разным уровнем доходности.