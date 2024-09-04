Утвердят перечень КБК для декларации по налогу на прибыль

Неправильный КБК теперь просто не пройдет. Это предусмотрено в новых контрольных соотношениях.
Проект с новой формой декларации опубликован на федеральном портале. Про него мы рассказывали здесь.
Применение этих кодов упростит процесс заполнения декларации и снизит риск ошибок при указании КБК, обеспечив более точное и корректное заполнение отчетности, говорится в пояснительной записке.
КБК нужны для подразделов 1.1, 1.2 и 1.3 раздела 1 декларации.
Это, в частности, такие КБК:
182 1 01 01011 01 1000 110 – налог на прибыль (федеральный бюджет);
182 1 01 01012 02 1000 110 – налог на прибыль (бюджет субъекта);
182 1 01 01040 01 1000 110 – дивиденды (налоговый агент);
182 1 01 01060 01 1000 110 – дивиденды (налогоплательщик);
182 1 01 01070 01 1000 110 – проценты по облигациям.
Также есть КБК для прибыли КИК, МХК, бывших участников КГН, экспортеров СПГ.
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