Утвердят перечень КБК для декларации по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль надо будет указывать только те КБК, которые указаны в порядке ее заполнения. Перечень КБК (их 22 штуки) сделали, чтобы бухгалтеры не путались.

Неправильный КБК теперь просто не пройдет. Это предусмотрено в новых контрольных соотношениях.

Проект с новой формой декларации опубликован на федеральном портале. Про него мы рассказывали здесь.

Применение этих кодов упростит процесс заполнения декларации и снизит риск ошибок при указании КБК, обеспечив более точное и корректное заполнение отчетности, говорится в пояснительной записке.

КБК нужны для подразделов 1.1, 1.2 и 1.3 раздела 1 декларации.

Это, в частности, такие КБК:

182 1 01 01011 01 1000 110 – налог на прибыль (федеральный бюджет);

182 1 01 01012 02 1000 110 – налог на прибыль (бюджет субъекта);

182 1 01 01040 01 1000 110 – дивиденды (налоговый агент);

182 1 01 01060 01 1000 110 – дивиденды (налогоплательщик);

182 1 01 01070 01 1000 110 – проценты по облигациям.

Также есть КБК для прибыли КИК, МХК, бывших участников КГН, экспортеров СПГ.