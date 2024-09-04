В России появится первый павильон для самозанятых

Самозанятые смогут выставлять свои работы во Владивостоке, а туристы — покупать сувениры, украшения ручной работы и одежду с региональным колоритом.

Во Владивостоке до конца 2024 года откроется первый в стране павильон для работы самозанятых.

На площадке будут представлены работы 20 самозанятых мастеров — производителей сувениров и одежды с региональным колоритом. Павильон будет создан на базе центра «Мой офис», его площадь — 125 кв. м.

«Это первый круглогодичный павильон центра "Мой бизнес" в России, который строится специально для того, чтобы помочь предпринимателям и самозанятым увеличить продажи, расширить рынки сбыта, а также найти партнеров», — сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Андрей Шевченко.

В павильоне самозанятые смогут продавать продукцию, которая не требует особых условий хранения. Жители и гости Владивостока смогут приобрети товары ручной работы, украшения, предметы интерьера, сувениры и одежду.

Сейчас в Приморье зарегистрированы 106 тыс. самозанятых. Городами-лидерами по числу плательщиков налога на профессиональный доход стали Владивосток, Уссурийск и Находка.