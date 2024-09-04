Кабмин продлил меры защиты внутреннего рынка продовольствия

Постановление Правительства от 29.08.2024 № 1173 внесло изменения в некоторые свои акты.

Документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.

До 31 августа 2026 года — продлен срок действия экспортных пошлин на семена подсолнечника (50%, но не менее 32 тыс. руб. за тонну) и соевые бобы (20%, но не менее 100 долларов за тонну), а также плавающих ставок этих пошлин на подсолнечные масло и подсолнечный шрот.

С 1 сентября 2024 по 31 августа 2026 года — введены экспортные пошлины на семена рапса вместо запрета на вывоз. Размер ставки — 30%, но не менее 165 евро за тонну.

Правительство приняло решение продлить ряд мер для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.

Временные ограничения, как и прежде, будут действовать на вывоз продукции из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кстати, теперь все семена для посева облагаются НДС 10%.