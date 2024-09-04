ВТБ будет продавать инвестиционные бриллианты

Приобрести инвестиционные бриллианты будет можно в офисах Private Banking. Такая покупка доступна клиентам с пакетом услуг «Привилегия».

ВТБ станет первым в стране банком, который включил инвестиционные бриллианты в линейку своих продуктов. Банк подписал соглашение с алмазодобывающей компанией «Алроса».

Клиенты ВТБ смогут купить инвестиционные бриллианты во всей сети офисов Private Banking. Драгоценные камни также будут доступны для держателей пакета услуг «Привилегия».

Раньше приобрести инвестиционные бриллианты можно было только в офисах компании «Алроса».

«Мы перестроили процесс реализации – покупка доступна на территории банка во всех офисах премиальной сети. Это позволит удовлетворить растущий спрос на наш совместный продукт со стороны состоятельных клиентов. С начала года в тестовом режиме уже оформлено порядка 50 сделок, и теперь до конца года ожидаем кратный рост», — сказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В 2022 году отменили НДС на покупку бриллиантов физлицами у банков. Продажи инвестиционных драгоценных камней продолжают расти.