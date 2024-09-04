Киберпреступность бьет рекорды: ущерб в 2024 году уже 99 млрд рублей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прошла сессия «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса».

По данным «Ведомостей», ущерб от IT-преступлений в 2024 году уже составил 99 млрд рублей. Об этом рассказал замначальника Следственного департамента МВД Даниил Филиппов. За первые семь месяцев зарегистрировано 577 000 преступлений в сфере IT, из которых 437 000 случаев приходится на мошенничество и хищения.

Филиппов отметил, что при отсутствии этих преступлений уровень тяжкой преступности в стране мог бы уменьшиться до 40%.

По информации начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генпрокуратуры Олега Кипкаева, за последние 2,5 года было устранено почти 155 000 нарушений нормативных требований. Это касается и объектов критической информационной инфраструктуры в госорганах и учреждениях.

В 2024 году прокуратурой был прекращен доступ к почти 40 000 ресурсам, связанным с попытками кражи данных и продажей поддельных документов.

Кипкаев отметил, что выявленные нарушения указывают на уязвимость конфиденциальной информации в цифровом пространстве, что требует введения более жестких мер для ее защиты. Он также подчеркнул важность соблюдения законодательства о персональных данных для репутации компаний, добавив, что организации часто накапливают данные с минимальными затратами на информационную безопасность.

Он выделил проблему принуждения граждан к согласию на обработку персональных данных, из-за чего у них нет реального выбора. Также указал, что необходимо исключить избыточный сбор информации и перейти к принципу уничтожения данных по мере достижения целей их сбора.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информполитике, заявил, что регионы особенно уязвимы в кибербезопасности из-за низкой осведомленности граждан о безопасности в интернете и из-за отсутствия профилактических мероприятий. Игнорирование этой проблемы приводит к ежедневным потерям десятков миллионов рублей.

Сенатор Артем Шейкин поднял вопрос о возмещении вреда гражданам в контексте киберпреступлений. Он отметил, что существующие штрафы не покрывают ни моральный, ни материальный ущерб за утечку данных. Также сообщил, что в Совфеде обсуждается инициатива, требующая от компаний, работающих с данными, наличия финансового обеспечения. Это позволит им выплачивать компенсации гражданам в случае утечки информации.