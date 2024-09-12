Когда бизнес на УСН может не платить НДС в 2025 году: эксперт перечислила все условия

Эксперт Оксана Каверина в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» объяснила, как предприниматели и компании будут платить НДС в 2025 году.

С 1 января 2025 года организации и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, признаются плательщиками НДС. Об этом сказано в Федеральном законе 176-ФЗ от 12.07.2024.

От уплаты НДС бизнес на УСН может быть свободен в следующих случаях:

доходы организации или ИП за прошлый год не превысили 60 млн рублей;

организация является вновь созданной, а ИП — вновь зарегистрированным.

Несмотря на освобождение от уплаты НДС, бизнесменам оставили составление счетов-фактур и ведение налоговых регистров по НДС — книги покупок и книги продаж. В счете-фактуре указывать надо ставку «Без НДС». Об этом рассказала руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина в ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

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Компании и ИП, которые получили освобождение от уплаты НДС, не обязаны представлять декларацию по НДС.

Если сумма дохода плательщика УСН превысит 60 млн рублей за текущий год, он становится плательщиком НДС с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения. У ИП, которые совмещают УСН и ПСН, доход считается по обеим системам налогообложения для этой цели.

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