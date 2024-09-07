Радиоэлектронные компании должны сдать уточненный РСВ, если поменялась доля профильных доходов

Минфин в письме от 26.07.2024 № 03-03-06/1/69896 пояснил, как считать налог на прибыль и взносы, если радиоэлектронная компания сначала соответствует условиям для льготы, потом не соответствует (исключили из реестра или низкая доля профильных доходов), а потом снова соответствует.
Мы собрали эти разъяснения в таблицу.
1 квартал
(условия для льготы соблюдены)
2 квартал
(условия для льготы не соблюдены)
3 квартал
(условия для льготы снова соблюдены)
Ставка налога на прибыль
пониженная
общая с 01.01
пониженная с 01.01
Декларация по налогу на прибыль
За 1 квартал с пониженной ставкой
За полугодие с общей ставкой
За 9 месяцев с пониженной ставкой
Тариф взносов
пониженный
общий с 01.01
пониженный с 01.01
РСВ
За 1 квартал с пониженным тарифом
За 2 квартал с общим тарифом + уточненный за 1 квартал с общим тарифом
За 3 квартала с пониженным тарифом + уточненные за 1 и 2 квартал с пониженным тарифом
Кстати, недавно расширили список профильных доходов радиоэлектронных компаний. Поправки в НК-2025 по страховым взносам мы разбирали тут.
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