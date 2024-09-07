Радиоэлектронные компании должны сдать уточненный РСВ, если поменялась доля профильных доходов

Для применения ставки налога на прибыль 3% и пониженного тарифа взносов 7,6% организации радиоэлектронной промышленности должны быть в реестре и иметь долю профильных доходов не менее 70%.

Минфин в письме от 26.07.2024 № 03-03-06/1/69896 пояснил, как считать налог на прибыль и взносы, если радиоэлектронная компания сначала соответствует условиям для льготы, потом не соответствует (исключили из реестра или низкая доля профильных доходов), а потом снова соответствует.

Мы собрали эти разъяснения в таблицу.

1 квартал (условия для льготы соблюдены) 2 квартал (условия для льготы не соблюдены) 3 квартал (условия для льготы снова соблюдены) Ставка налога на прибыль пониженная общая с 01.01 пониженная с 01.01 Декларация по налогу на прибыль За 1 квартал с пониженной ставкой За полугодие с общей ставкой За 9 месяцев с пониженной ставкой Тариф взносов пониженный общий с 01.01 пониженный с 01.01 РСВ За 1 квартал с пониженным тарифом За 2 квартал с общим тарифом + уточненный за 1 квартал с общим тарифом За 3 квартала с пониженным тарифом + уточненные за 1 и 2 квартал с пониженным тарифом

Кстати, недавно расширили список профильных доходов радиоэлектронных компаний. Поправки в НК-2025 по страховым взносам мы разбирали тут.