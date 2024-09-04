Онлайн-продажи алкоголя в РФ не ожидаются до 2025 года

Это связано с необходимостью перестройки работы бизнеса.
Об этом сообщил ТАСС в неформальной обстановке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Ассоциации компаний интернет—торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Он напомнил, что запрет на дистанционную продажу алкоголя в России был введен 17 лет назад. Несмотря на его существование, доставка осуществляют недобросовестные участники рынка. Теневой сектор контролирует весь этот рынок, что приводит к колоссальному объему выпадающих доходов бюджета.
Соколов подчеркнул, что в связи с быстрым развитием электронной коммерции требуется внедрение контролируемой онлайн-торговли алкоголем. Он предложил использовать опыт Китая, где курьеры проверяют возраст покупателей с помощью биометрических технологий. По его словам, в нашей стране можно применить аналогичные технологии, опираясь на Единую биометрическую систему.
В апреле 2023 года Правительство представило в Госдуму проект закона о проведении эксперимента по розничной продаже отечественного крепленого и игристого вина с использованием специализированного сайта «Почты России». Для предотвращения продажи алкоголя несовершеннолетним в законопроекте предусмотрены проверки с помощью Единой системы идентификации.
Однако МВД и Минздрав выступили против данного эксперимента и онлайн-торговли спиртным.
Комментарии4
Блин. Все-таки из дома придется выходить
А ты еще не завязал, Максим?
Как можно
Бухайлдбериз🤔