Компания на УСН при расчете налога учитывает импортные таможенные платежи

В расходы по УСН идут таможенные платежи, уплаченные при ввозе товаров в РФ и не подлежащие возврату налогоплательщику по таможенному законодательству.

Но таможенные платежи при покупке товаров идут в расходы не сразу после уплаты. Их надо включать в стоимость товаров.

Соответственно, таможенные платежи, относящиеся к импортным товарам, приобретаемым для последующей реализации, учитываютс в составе расходов по мере реализации этих товаров.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.07.2024 № 03-11-11/70455.

Аналогичное разъяснение Минфин давал ранее в письме от 29.10.2019 № 03-11-11/83065.

Что касается вывозных пошлин при экспорте, то на УСН они не идут в расходы — письмо Минфина от 01.03.2024 № 03-11-06/2/18586.

Таким образом, при импорте таможенные пошлины идут в расходы, при экспорте – не идут.