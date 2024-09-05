Компания на УСН при расчете налога учитывает импортные таможенные платежи

Но таможенные платежи при покупке товаров идут в расходы не сразу после уплаты. Их надо включать в стоимость товаров.
Соответственно, таможенные платежи, относящиеся к импортным товарам, приобретаемым для последующей реализации, учитываютс в составе расходов по мере реализации этих товаров.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.07.2024 № 03-11-11/70455.
Аналогичное разъяснение Минфин давал ранее в письме от 29.10.2019 № 03-11-11/83065.
Что касается вывозных пошлин при экспорте, то на УСН они не идут в расходы — письмо Минфина от 01.03.2024 № 03-11-06/2/18586.
Таким образом, при импорте таможенные пошлины идут в расходы, при экспорте – не идут.
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