При передаче недвижимости местным властям надо восстановить НДС

НДС к восстановлению рассчитывают пропорционально остаточной (балансовой) стоимости ОС без учета переоценки.
Об этом сообщает Минфин в письме от 29.07.2024 № 03-07-11/70404.
Между тем есть еще норма НК о восстановлении НДС по недвижимости частями в течение 10 лет (ст. 171.1 НК). Эту норму НК мы разбирали тут.
Но применяют эту норму только в том случае, когда компания меняет назначение эксплуатируемых объектов недвижимости, и они начинают использоваться в дальнейшей деятельности для производства и реализации товаров, не облагаемых НДС.
При безвозмездной передаче ОС эта норма не применяется.
Также Минфин пояснил, что надо вести раздельный учет, если есть необлагаемые операции. И если товары (работы, услуги) используются и для облагаемый операций и для необлагаемых, надо брать НДС на вычет в пропорции.
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