НДС

При передаче недвижимости местным властям надо восстановить НДС

Безвозмездная передача имущества (в том числе недвижимости) органам местного самоуправления не облагается НДС. Но раз это необлагаемая операция, то надо восстановить НДС, ранее принятый к вычету по этому основному средству.

НДС к восстановлению рассчитывают пропорционально остаточной (балансовой) стоимости ОС без учета переоценки.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.07.2024 № 03-07-11/70404.

Между тем есть еще норма НК о восстановлении НДС по недвижимости частями в течение 10 лет (ст. 171.1 НК). Эту норму НК мы разбирали тут.

Но применяют эту норму только в том случае, когда компания меняет назначение эксплуатируемых объектов недвижимости, и они начинают использоваться в дальнейшей деятельности для производства и реализации товаров, не облагаемых НДС.

При безвозмездной передаче ОС эта норма не применяется.

Также Минфин пояснил, что надо вести раздельный учет, если есть необлагаемые операции. И если товары (работы, услуги) используются и для облагаемый операций и для необлагаемых, надо брать НДС на вычет в пропорции.

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