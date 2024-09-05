В открытый доступ за полгода попало около 1 млрд персональных данных

Объем утечек персональных данных вырос на 33,8%. В основном информация попадает в открытый доступ от небольших интернет-магазинов, которые не могут вкладываться в безопасность.

За первые шесть месяцев 2024 года было скомпрометировано 986 млн строк с персональными данными россиян. Это на 33,8% больше, чем за тот же период 2023 года.

Большинство утечек связано с одним крупным инцидентом, который зарегистрировал Роскомнадзор. В открытый доступ попало 500 млн строк. Всего специалисты выявили 415 случаев утечек, что на 10,1% больше, чем в прошлом году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет InfoWatch.

30,8% всех зарегистрированных случаев утечки персональных данных произошли в сфере онлайн-ретейла. В основном пострадали небольшие интернет-магазины с низким уровнем информационной безопасности.

С 3,7% до 5,5% выросло число утечек в промышленном секторе экономики. Свыше 99% инцидентов были спланированы злоумышленниками. На случайные утечки пришлось только 0,5%.