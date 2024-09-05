🔥 Распродали все офлайн-билеты на Всероссийскую бухгалтерскую конференцию! Успейте купить онлайн-билет

12 сентября в Москве в Красном Октябре пройдет V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025».
За один день вы разберетесь во всех важных изменениях 2025 года:
Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.
Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.
Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.
Амнистия по дроблению, какая налоговая оптимизация по-настоящему работает и безопасна.
Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.
Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.
Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.
Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой. Что нужно знать налогоплательщикам НДС.
АУСН. Новые возможности банков и МСП.
Программа конференции будет обновляться — следите за информацией на сайте.
«Клерк» пригласил опытных экспертов:
Эльвира Митюкова — к.э.н., эксперт по финансовым вопросам, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», аудитор.
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов.
Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.
Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Дмитрий Желнин — юрист, управляющий партнер юридической фирмы «Митсан Консалтинг».
Антон Митюков
— менеджер продукта и один из ведущих экспертов компании «Такском», специалист в области машиночитаемых доверенностей (МЧД), отчётности, эксперт Ассоциации «РОСЭУ»
Анастасия Филиппова — ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг» ЦФУ ГРУПП.
Вячеслав Андрюшкин — п
ервый заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка.
Разберитесь во всех нюансах предстоящих изменений, изучите тонкости налоговой реформы-2025 заранее, чтобы в следующем году работать без стресса и штрафов.
Вы получите доступ к онлайн-трансляции — сможете не просто слушать, но и активно участвовать, задавать свои вопросы экспертам в чате.
Сейчас вы можете купить онлайн-билет на конференцию за 4 000 рублей!
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