🔥 Распродали все офлайн-билеты на Всероссийскую бухгалтерскую конференцию! Успейте купить онлайн-билет

До V Всероссийской бухгалтерской конференции осталась ровно неделя. Офлайн-билетов уже нет, но вы еще можете принять участие в крупнейшей встрече профессионалов и экспертов — скорее покупайте онлайн-билеты и присоединяйтесь. Не упустите свой шанс разобраться в предстоящих изменениях налоговой реформы-2025, пока еще есть время на подготовку.

12 сентября в Москве в Красном Октябре пройдет V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025».

За один день вы разберетесь во всех важных изменениях 2025 года:

Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.

Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.

Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.

Амнистия по дроблению, какая налоговая оптимизация по-настоящему работает и безопасна.

Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.

Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.

Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.

Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой. Что нужно знать налогоплательщикам НДС.

АУСН. Новые возможности банков и МСП.

Программа конференции будет обновляться — следите за информацией на сайте.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Эльвира Митюкова — к.э.н., эксперт по финансовым вопросам, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», аудитор.

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов.

Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Дмитрий Желнин — юрист, управляющий партнер юридической фирмы «Митсан Консалтинг».

Антон Митюков — менеджер продукта и один из ведущих экспертов компании «Такском», специалист в области машиночитаемых доверенностей (МЧД), отчётности, эксперт Ассоциации «РОСЭУ»

Анастасия Филиппова — ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг» ЦФУ ГРУПП.

Вячеслав Андрюшкин — п ервый заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка.

Разберитесь во всех нюансах предстоящих изменений, изучите тонкости налоговой реформы-2025 заранее, чтобы в следующем году работать без стресса и штрафов.

Вы получите доступ к онлайн-трансляции — сможете не просто слушать, но и активно участвовать, задавать свои вопросы экспертам в чате.

Сейчас вы можете купить онлайн-билет на конференцию за 4 000 рублей!

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