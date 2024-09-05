Прибыль от ценных бумаг учитывают для ставки НДФЛ 15%, а убытки нет

НДФЛ считают по совокупности налоговых баз. В эту совокупность, в частности, входит доход от ценных бумаг и основная налоговая база (в том числе зарплата).

То есть суммируют эти две налоговые базы.

Перечень налоговых баз по НДФЛ на 2024 год смотрите здесь.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-04-06/54728.

Но налоговая база по ценным бумагам – это положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Соответственно, отрицательный финансовый результат по операциям с ценными бумагами не включается в совокупную налоговую базу вместе с основной налоговой базой.

То есть прибыль от ценных бумаг учитывают для расчета НДФЛ, а убыток – не учитывают.