Адвокаты платят НДФЛ – сами или через бюро

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.06.2024 № 03-11-11/59908.
Но если адвокат ведет адвокатскую деятельность в адвокатских образованиях иных форм, то исчисляют, удерживают и платят НДФЛ такие налоговые агенты:
коллегии адвокатов;
адвокатские бюро;
юридические консультации.
При этом адвокаты имеют право на профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов (с оказанием услуг).
Если адвокат работает через бюро, то вычет ему предоставляет бюро по заявлению.
То есть налоговая база – это доход за минусом профессиональных налоговых вычетов.
Если с учетом вычета налоговая база окажется более 5 млн рублей, ставка НДФЛ будет 650 тыс. руб. и 15% базы, превышающей 5 млн рублей (письмо Минфина от 08.07.2024 № 03-04-05/63519).
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