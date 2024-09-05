Адвокаты платят НДФЛ – сами или через бюро

Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, по доходам, полученным от такой деятельности, исчисляют НДФЛ самостоятельно.

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.06.2024 № 03-11-11/59908.

Но если адвокат ведет адвокатскую деятельность в адвокатских образованиях иных форм, то исчисляют, удерживают и платят НДФЛ такие налоговые агенты:

коллегии адвокатов;

адвокатские бюро;

юридические консультации.

При этом адвокаты имеют право на профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов (с оказанием услуг).

Если адвокат работает через бюро, то вычет ему предоставляет бюро по заявлению.

То есть налоговая база – это доход за минусом профессиональных налоговых вычетов.

Если с учетом вычета налоговая база окажется более 5 млн рублей, ставка НДФЛ будет 650 тыс. руб. и 15% базы, превышающей 5 млн рублей (письмо Минфина от 08.07.2024 № 03-04-05/63519).