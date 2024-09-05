Как применять пониженные ставки НДС при УСН

В 2025 году бизнес на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей в год будет платить НДС, однако предпринимателям доступны пониженные ставки 5% и 7%.

С 1 января 2025 года организации и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, признаются плательщиками НДС. Об этом сказано в Федеральном законе 176-ФЗ от 12.07.2024.

Бизнес на УСН имеет право применять пониженные ставки при исчислении НДС:

5% — если доход за предшествующий календарный год и в текущем году не превышает 250 млн рублей;

7% — если доход превышает 250 млн, но не больше 450 млн рублей.

Пониженные ставки по НДС должны применяться 12 последовательных налоговых периодов. За исключением случаев, когда доход налогоплательщика превышает порог, при котором утрачивается право на применение пониженных ставок.

Если компания применяет пониженные ставки, то не имеет права на вычеты по НДС — входной НДС включается в расходы.

Вычеты будут доступны, если платить НДС по обычной ставке 20%. Или 10% в зависимости от вида деятельности.

Уведомления в ФНС подавать не надо: выбранную ставку нужно указать в первичных учетных документах, счетах-фактурах и налоговой декларации по НДС.

Узнайте больше о том, как платить НДС при УНС и выгодно ли будет перейти на ОСНО. Приходите на вебинар «Налоговая реформа-2025: уплата НДС на УСН». Он состоится 18 сентября в 15:00 мск!

На вебинаре рассмотрим:

Основные положения налоговой реформы-2025 для плательщиков УСН.

Варианты уплаты НДС.

Какие документы и налоговые регистры надо будет вести.

Что выгоднее: перейти на ОСНО или остаться на УСН.

Как подготовиться к переходу на НДС.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Ждем вас на вебинаре 18 сентября в 15:00 мск!