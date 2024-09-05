❗ ФНС будет списывать налоговые долги со счетов цифрового рубля

Налоговики смогут приостанавливать операции по счетам, на которых хранятся цифровые рубли.

В 2025 году в НК появятся положения об интеграции цифровых рублей в систему налогового контроля и регулирования.

ФНС уже подготовила новые формы документов, которые позволят взыскать налоговую задолженность со счетов цифрового рубля. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

В ст. 11 НК добавят понятие «счет цифрового рубля». Это позволит определить правоотношения, связанные с операциями в цифровых рублях. В ст. 46 НК внесут поправки, чтобы ФНС могла взыскать налоговые долги за счет цифровых денег. Также изменения позволят налоговикам приостанавливать операции по счетам, где хранится такая валюта.

Новые положения и формы документов вступят в силу с 1 января 2025 года.

Недавно мы писали, что цифровыми рублями будет можно пользоваться с июля 2025 года.