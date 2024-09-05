Предложено поощрять магазины, выделяющие полки для российских производителей

«Перед тем как закон будет внесен, важно устранить все противоречия <…>. В проекте предусмотрено, что магазины, выделяющие полки для российских производителей, будут отмечаться специальным знаком и получать преференции в социальной рекламе», — заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Депутат подчеркнула, что ситуация с отечественными продовольственными товарами в целом удовлетворительная, но необходимо развивать потребление непродовольственных товаров из России. На данный момент в законопроекте речь идет только о непродовольственных товарах, уточнила она.

По мнению Буцкой, некорректно поддерживать иностранные бренды и переплачивать за них.