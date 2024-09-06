Власти решают вопрос о новом бизнес-омбудсмене. Должность вакантна: возможные кандидатуры

До лета 2022 года должность бизнес-омбудсмена в России занимал Борис Титов. После эту позицию никто не занимал. В июне 2024 его назначили спецпредставителем Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Сейчас власти рассматривают две основные кандидатуры:
Элина Сидоренко — в данный момент возглавляет АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» («ЗаБизнес.РФ»). Ее продвигает крупный бизнес в лице Александра Шохина и РСПП, а также «Опора России» и Торгово-промышленная палата.
Екатерина Авдеева — руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», член ее Генсовета, амбассадор «Дежурного по бизнесу», первый вице-президент Союза Интернет-Торговли (СИТ). Она больше представляет малый, средний и массовый бизнес.
По данным РБК, совещание по новой кандидатуре пройдет 9 сентября у замглавы администрации Президента Максима Орешкина.
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