Власти решают вопрос о новом бизнес-омбудсмене. Должность вакантна: возможные кандидатуры

В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) был поднят вопрос о назначении нового бизнес-омбудсмена и вообще оставлении этой должности на федеральном уровне, так как почти в каждом регионе и так есть свой омбудсмен по защите прав предпринимателей.

До лета 2022 года должность бизнес-омбудсмена в России занимал Борис Титов. После эту позицию никто не занимал. В июне 2024 его назначили спецпредставителем Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Сейчас власти рассматривают две основные кандидатуры:

Элина Сидоренко — в данный момент возглавляет АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» («ЗаБизнес.РФ»). Ее продвигает крупный бизнес в лице Александра Шохина и РСПП, а также «Опора России» и Торгово-промышленная палата.

Екатерина Авдеева — руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», член ее Генсовета, амбассадор «Дежурного по бизнесу», первый вице-президент Союза Интернет-Торговли (СИТ). Она больше представляет малый, средний и массовый бизнес.

По данным РБК, совещание по новой кандидатуре пройдет 9 сентября у замглавы администрации Президента Максима Орешкина.