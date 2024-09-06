Покупатели продукции из меди и свинца будут платить НДС

В Госдуму внесли депутатский законопроект, который обяжет покупателей продукции из меди и свинца платить НДС. Речь идет о покупке медных и свинцовых полуфабрикатов, прутков, катанок, профилей и трубы из вторичного алюминия или его сплавов, а также необработанного свинца.

Сейчас в законодательстве есть проблема, которой пользуются недобросовестные компании для уклонения от уплаты налога. Через фирмы-однодневки закупают полуфабрикаты из свинца и меди, а потом их перепродают под другим названием и незаконно возмещают НДС.

Потери бюджета от такой схемы составляют около 2,5 млрд рублей в год. Если НДС будут платить покупатели, а не продавцы, то в бюджет дополнительно поступит свыше 30 млрд рублей.

«Изменения, устанавливаемые законопроектом, в случае его принятия, позволят исключить применение схем налоговой оптимизации, исключить недобросовестных участников процесса движения сырья и полуфабрикатов, снизить стоимость цветного лома, а также окажут положительное влияние на доходы федерального бюджета», — сказано в пояснительной записке.

Если проект примут, закон вступит в силу через месяц после публикации, но не раньше первого числа очередного налогового периода по НДС.