44% россиян закупаются в интернет-магазинах два-три раза в месяц

Напрямую у продавцов перестали делать заказы только 12% покупателей. Собственная площадка для продаж позволяет бизнесу сохранить лояльность клиентов и гарантировать качество продукции.

Почти половина жителей страны совершают покупки в интернет-магазинах два-три раза в месяц, 30% делают это каждый месяц, а 26% — раз в полгода.

Только 12% покупателей перестали заказывать товары напрямую у продавцов и полностью перешли на маркетплейсы. 57% продолжают пользоваться интернет-магазинами. Об этом сказано в исследовании платформы RetailCRM и сервиса для приема платежей ЮKassa. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Чаще всего в интернет-магазинах заказывают одежду (71%), бытовую технику и электронику (43%), косметику (39%).

50% участников опроса предпочитают делать заказы в монобрендовых интернет-магазинах, которые предлагают товары от самих производителей. У 79% покупателей есть любимые сайты, в которых они заказывают товары на протяжении нескольких лет.

«Интернет-магазины сохраняют популярность у потребителей, и онлайн-продавцы это понимают. Собственная площадка помогает бизнесу сохранить лояльность клиентов, обеспечить им быструю обратную связь и комфортный путь, а также не затеряться на фоне множества предложений на маркетплейсах», — сказал коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин.

Покупатели выбирают маркетплейсы благодаря широкому ассортименту и сетям пунктов выдачи заказов. Отпугивает пользователей риск нарваться на контрафакт.

68% покупателей сразу расплачиваются с интернет-магазинами, а 32% только после получения товара. Доставка заказа занимает 2-4 дня. В среднем на одну покупку россияне тратят по 5 тыс. рублей.