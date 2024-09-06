В Госдуме предложили отрегулировать цены на основные продукты питания

Представители Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым готовят законопроект, который предлагает создать механизм для ограничения предельных торговых наценок на важные продовольственные товары.

В сопроводительных документах предлагается, что предельные торговые наценки устанавливаются высшим исполнительным органом субъекта РФ. При этом, для оптовой торговли продовольственными товарами максимальная наценка не должна превышать 5% от отпускной цены производителя. Для организаций розничной торговли предел составляет 15%.

Поправки планируют внести в ФЗ «О торговле».

«По нашему мнению, такое ограничение должно распространяться на мясо, рыбу, масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, черный чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капуста, яблоки, морковь и другие продукты из социально значимого перечня правительства», — сообщил РИА Новости Сергей Миронов.

Лидер партии отметил, что стоимость продуктов растет «как на дрожжах». Менеджерам и продавцам приходится ежедневно обновлять ценники, при этом разница между закупочной и розничной ценой может отличаться в несколько, а порой и в десятки раз, что он считает недопустимым.

По его словам, постоянное необоснованное завышение цен ухудшает материальное положение граждан и способствует обнищанию малоимущих семей. Многие россияне сегодня тратят более половины своего дохода на продукты, и среди них немало тех, кому катастрофически не хватает денег на полноценное питание.

В завершение Миронов добавил, что в случае принятия инициативы средняя стоимость литра молока составит примерно 44 рубля, что он считает справедливым.