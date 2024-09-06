Операторы блокируют повторные звонки от мошенников

Например, нейросеть «Т-Мобайл» определяет звонок от мошенника в процессе разговора и заблокирует повторные вызовы с неизвестных номеров.

Временная блокировка не пропустит нежелательный вызов или разорвет соединение в момент разговора. Анализировать диалоги будет нейросеть на основании звуковых волн, характерных для других мошеннических звонков. Функция доступна абонентам, которые подключили бесплатную услугу «Защита звонков». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Т-Мобайл».

«Сегодня мошенники не останавливаются после одного сброшенного или заблокированного звонка и совершают несколько попыток вызова, в том числе с разных номеров, а также уходят в мессенджеры», — сказал гендиректор «Т-Мобайл» Виталий Бриедис.

В период временной блокировки звонки с неизвестных номеров не будут поступать и в мессенджерах.

У «Билайна» также есть технологии определения мошеннических звонков: они будут заблокированы еще до начала соединения. МТС не пропустит подозрительные вызовы, если абонент сам пожелает, чтобы его предупредили. «СберМобайл» фильтрует звонки и спам «до первого гудка».

В t2 сообщили, что лучший вариант защиты абонентов — ИС «Антифрод», а дополнительные меры могут создать «риски при недоведении до абонента вызовов, по которым нет подтвержденной информации, что они на 100% мошеннические». По этой причине пользователи могут не получить важный звонок с нового номера.